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"الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسرى إسرائيليين

02:53 م السبت 05 أبريل 2025

كتائب عز الدين القسام

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وكالات


نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو جديد لأسرى إسرائيليين بعنوان "الوقت ينفد".


وظهر في الفيديو أسيران إسرائيليان وهما يطالبان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادتهم إلى البيت، قائلين "أعيدونا إلى البيت. أعيدونا إلى الحياة نحن هنا أموات. نحن لا نشعر أننا آدميين. كفى.. أعيدونا إلى البيت".


وكانت حركة حماس قد أفرجت، بموجب الهدنة الهشة التي دخلت حيز النفاذ في يناير الماضي، عن 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل نحو 1800 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة.

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