"الوقت ينفد".. المقاومة تنشر فيديو جديد لأسرى إسرائيليين



وكالات



نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو جديد لأسرى إسرائيليين بعنوان "الوقت ينفد".



وظهر في الفيديو أسيران إسرائيليان وهما يطالبان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادتهم إلى البيت، قائلين "أعيدونا إلى البيت. أعيدونا إلى الحياة نحن هنا أموات. نحن لا نشعر أننا آدميين. كفى.. أعيدونا إلى البيت".

كتائب القسام تنشر :

قريبا

الوقت ينفذ

#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/rHxbdtMFkG — Najwa Daher (@najwad906) April 5, 2025





وكانت حركة حماس قد أفرجت، بموجب الهدنة الهشة التي دخلت حيز النفاذ في يناير الماضي، عن 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل نحو 1800 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة.