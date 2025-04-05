وزير ألماني سابق: يجب أن تصبح كندا جزءا من الاتحاد الأوروبي

بريمن- (د ب أ)

اقترح وزير الخارجية الألماني الأسبق زيجمار جابريل عرض عضوية الاتحاد الأوروبي على كندا.

وقال جابريل، الذي يترأس جمعية "جسر الأطلسي" لصحيفة "فيزر-كورير" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "ربما لن يتم دمجها بشكل كامل مثل الدول الأخرى، ولكن ربما يُجرى ذلك جزئيا".

وأكد الوزير السابق ضرورة أن تتصدى أوروبا لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم كندا لبلاده، وقال: "على أية حال، كندا أكثر أوروبية من بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي".

يُذكر أن ترامب وصف كندا مرارا بأنها "الولاية رقم 51" للولايات المتحدة، وهو يمارس ضغوطا على كندا بفرض رسوم جمركية عليها. وفي إطار النزاع التجاري فرضت كندا مؤخرا رسوم جمركية مضادة على بعض المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة.





