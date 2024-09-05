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كوريا الشمالية ترسل بالونات محمّلة بالقمامة إلى كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي

12:49 م الخميس 05 سبتمبر 2024

كوريا الشمالية

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سول – (أ ش أ)

أكد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أرسلت بالونات تحمل على الأرجح قمامة إلى كوريا الجنوبية لليوم الثاني على التوالي، في أحدث واقعة من عمليات الإطلاق المتكررة التي أدانتها سول ووصفتها بأنها "لا معنى لها".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إنه نظرا لأن كوريا الشمالية بدأت مرة أخرى في إطلاق البالونات منذ الساعة التاسعة صباحا، فإننا ننصح الناس بالحذر من الأجسام المتساقطة وإبلاغ الجيش أو الشرطة عند اكتشاف أية بالونات.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أرسل الشمال حوالي 420 بالونا يحمل القمامة من ليلة الأربعاء حتى فجر اليوم الخميس، فيما يمثل استئنافا لحملة البالونات بعد توقف دام حوالي شهر.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن نحو 20 بالونا سقط في العاصمة سول والجزء الشمالي من إقليم جيونجي المحيط بها، وكان معظمها يحتوي على قصاصات ورق وزجاجات بلاستيكية، ولم يتم العثور على أية مواد خطرة.

ومنذ أواخر مايو، أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات التي تحمل القمامة في خطوة للرد بالمثل على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي يرسلها نشطاء في الجنوب إلى الشمال.

وكان الشمال قد أطلق هذا النوع من البالونات لآخر مرة في 10 أغسطس.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الشمالية سول الجيش الكوري الجنوبي
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