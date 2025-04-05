حماس: المشاهد بفيديو المسعف تكشف جريمة إعدام ميداني ارتكبها جيش الاحتلال

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن المشاهد التي وجدت في هاتف المسعف تكشف عن جريمة إعدام ميداني بشعة ارتكبها جيش الاحتلال عن سبق إصرار.

وأضافت حماس، أن "الفيديو ليس مجرد مشهد مأساوي، بل وثيقة دامغة على وحشية الاحتلال وانتهاكه للقوانين والمواثيق الدولية".

وطالبت حماس الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتوثيق الجرائم والعمل على محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

وأظهر مقطع فيديو مصور في هاتف جوال لمسعف عُثر على جثته ضمن مقبرة جماعية تضم جثث 15 عاملًا من عمال الإغاثة في 23 مارس الماضي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن سيارات الإسعاف وشاحنة الإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وكانت أضواء الطوارئ مضاءة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية وابلًا من النيران عليها، وهو ما يكذب الرواية الإسرائيلية.

وقال مسؤولون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مؤتمر صحفي عُقد أمس الجمعة في الأمم المتحدة، تحت إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بإنهم قدموا التسجيل الذي تبلغ مدته نحو سبع دقائق، إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.