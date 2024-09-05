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وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في الشرق الأوسط لإجراء محادثات حول حرب غزة

10:14 ص الخميس 05 سبتمبر 2024

وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك

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برلين/الرياض- (د ب أ)

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس جولة في الشرق الأوسط تستغرق يومين في ضوء تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وتستهل الوزيرة جولتها بالتوجه إلى السعودية، حيث تجري في العاصمة الرياض محادثات بشأن الوضع مع نظيرها فيصل بن فرحان.

وبعد ذلك تتوجه بيربوك إلى الأردن، حيث تلتقي في العاصمة عمان نظيرها أيمن الصفدي، وفي المساء تتوجه الوزيرة إلى إسرائيل، حيث تخطط لإجراء محادثات غدا الجمعة.

ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، فهذه هي الرحلة التاسعة التي تقوم بها بيربوك إلى إسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين زارت الوزيرة المنطقة إجمالا أحد عشر مرة.
وتحاول الولايات المتحدة ومصر وقطر التوسط لإنهاء الصراع. وقد أدى اكتشاف ستة أسرى إسرائيليين قُتلوا مؤخرا في قطاع غزة وتهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام إلى تقويض جهود الوساطة.


أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية حرب غزة
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