حماس في فيديو: ينتهي العدوان يعود الأسرى الإسرائيليين أحياء

(وكالات)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، في فيديو جديد نشرته عبر حسابها، إن الأسرى الإسرائيليين سيعودون أحياء إلى عوائلهم فقط عند توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت حركة حماس في مقطع الفيديو، أنه في حالة استمرار العدوان الإسرائيلي، فإن مصير الأسرى سيكون مجهولًا.

وأفادت حماس، أن كل يوم يستمر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكم، يكون تابوتًا جديدًا لأحد من الأسرى الإسرائيليين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن انتشال جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، متهمًا حركة حماس بتصفية الأسرى قبل وصوله إليهم بوقت قصير.

بينما نفت حركة حماس الادعاءات الإسرائيلية، قائلة إنهم ماتوا جراء قصف قوات الاحتلال العشوائي للقطاع.