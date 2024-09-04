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BBC

أول تعليق من الداعية محمود الحسنات على ادعاء انضمام شقيقه لجيش الاحتلال

01:14 م الأربعاء 04 سبتمبر 2024

الداعية محمود الحسنات

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وكالات

علق الداعية الإسلامي الفلسطيني، محمود الحسنات، على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن انضمام شقيقه إلى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحسنات ردا على مستخدم لـ "إكس" نشر صورة منسوبة لـ"شقيقه" ادعى أنه يخدم في جيش الاحتلال قائلا: "بعد أن تم كشف خدعتهم بالذكاء الاصطناعي انطلق الذباب للخطة.. يا أغبى من ولدت النساء".

وأكمل الداعية: "جميع اخواني يعيشون في غزة في خيام النزوح حالهم حال الناس.. الحمد لله أن سخرني شوكة في حلوقكم شوكة لن تهدأ ولن تُقتلع بإذن الله".

ورد الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على تعليق الداعية الإسلامي قائلا إن جيش الاحتلال "لا يريده في صفوفه".

وكتب أدرعي على إكس "من الأحسن أن تقول إن الجيش الاسرائيلي لا يجند إلى صفوفه ارهابيين أمثالك. لا نريدك بين صفوفنا لا من قريب ولا من بعيد يا أحقر من ولدت النساء"، وفق زعمه.

الداعية محمود الحسنات جيش الاحتلال غزة طوفان الأقصى
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