أول تعليق من الداعية محمود الحسنات على ادعاء انضمام شقيقه لجيش الاحتلال

وكالات

علق الداعية الإسلامي الفلسطيني، محمود الحسنات، على ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن انضمام شقيقه إلى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحسنات ردا على مستخدم لـ "إكس" نشر صورة منسوبة لـ"شقيقه" ادعى أنه يخدم في جيش الاحتلال قائلا: "بعد أن تم كشف خدعتهم بالذكاء الاصطناعي انطلق الذباب للخطة.. يا أغبى من ولدت النساء".

(د) ليس بالضروري دكتور قد تكون دابة !!

بعد أن تم كشف خدعتهم بالذكاء الاصطناعي انطلق الذباب للخطة ب

يا أغبى من ولدت النساء جميع اخواني يعيشون في غزة في خيام النزوح حالهم حال الناس !!

الحمد لله أن سخرني شوكة في حلوقكم !

شوكة لن تهدأ ولن تُقتلع بإذن الله .. pic.twitter.com/fh8bARuwZt — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) September 2, 2024

وأكمل الداعية: "جميع اخواني يعيشون في غزة في خيام النزوح حالهم حال الناس.. الحمد لله أن سخرني شوكة في حلوقكم شوكة لن تهدأ ولن تُقتلع بإذن الله".

ورد الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على تعليق الداعية الإسلامي قائلا إن جيش الاحتلال "لا يريده في صفوفه".

من الأحسن ان تقول ان الجيش الاسرائيلي لا يجند إلى صفوفه ارهابيين أمثلك. لا نريدك بين صفوفنا لا من قريب ولا من بعيد يا أحقر من ولدت النساء — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 3, 2024

وكتب أدرعي على إكس "من الأحسن أن تقول إن الجيش الاسرائيلي لا يجند إلى صفوفه ارهابيين أمثالك. لا نريدك بين صفوفنا لا من قريب ولا من بعيد يا أحقر من ولدت النساء"، وفق زعمه.