شاركت في باريس.. صديق عداءة أولمبية يحرقها حية

وكالات

تعرضت عداءة المسافات الطويلة الأوغندية ريبيكا تشيبيتيجي، للحرق حية على يد صديقها ما تسبب في تضرر جسدها بشكل بالغ، إذ تتلقى العلاج من حروق بنسبة 75 %، حسبما ذكرت الشرطة.

تشيبيتيجي التي احتلت المركز 44 في أولمبياد باريس 2024، تعرضت للهجوم في منزلها في مقاطعة ترانس نزويا غربي كينيا، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.

وقال قائد شرطة مقاطعة ترانس نزيما، جيريمايا أولي كوسيوم، أمس الإثنين، إن "ديكسون نديما صديق تشيبيتيجي اشترى وعاء بنزين صبه عليها وأشعل فيها النار بعد خلاف نشب بينهما الأحد".

نديما نفسه أصيب بحروق ويرقد الاثنان حاليًا في مستشفى موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت، وقال والدا تشيبيتيجي إن ابنتهما اشترت أرضًا في ترانس نزويا لتكون قريبة من المراكز الرياضية المتعددة في المقاطعة.

وجاء في تقرير قدمه زعيم محلي أن تشيبيتيجي ونديما كانا يتشاجران على الأرض التي بني عليها المنزل قبل اندلاع الحريق.