محافظ سوهاج يرفع درجة الاستعداد ويكثف الإجراءات قبل عيد القيامة وشم النسيم

كتب : عمار عبدالواحد

02:58 م 09/04/2026

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

أكد اللواء طارق راشد رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بالمحافظة، مع قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، والعيد القومي للمحافظة الموافق 10 أبريل، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة للمواطنين.

حملات نظافة وتجميل واسعة

وجّه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس والأديرة والطرق المؤدية إليها، إلى جانب رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، مع تنفيذ حملات ميدانية مستمرة لمتابعة مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

تعزيز السيولة المرورية والتأمين

وفيما يخص الحركة المرورية، شدد المحافظ على التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد بالشوارع والميادين والمواقف لضمان السيولة المرورية، بالتوازي مع رفع درجة الاستعداد بالحماية المدنية لمواجهة أي طوارئ.

توفير السلع والخدمات الصحية

وجّه المحافظ أيضًا بالتنسيق مع مديرية التموين لتوفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ المنتشرة، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ودعم المستشفيات بزيادة أعداد الأطباء في أقسام الطوارئ، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال.

حماية المواطنين ومتابعة مستمرة

كما شدد على التأكد من صلاحية المراكب النيلية وترخيصها، ومتابعة المراسي النهرية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة الإجازات، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا.

تهنئة للمواطنين

واختتم المحافظ تصريحاته بتقديم التهنئة لأبناء محافظة سوهاج وللأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم والعيد القومي، متمنيًا للجميع أعيادًا سعيدة وآمنة.

