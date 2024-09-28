مسؤولون أمريكيون: إسرائيل طالبتنا باتخاذ خطوات لردع إيران عن مهاجمتها ثأرًا لنصر الله

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن إسرائيل طلبت من واشنطن اتخاذ خطوات لردع إيران عن مهاجمتها ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وأعرب مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، عن قلقهم من أن ضربة يوم الجمعة قد تدفع طهران إلى حافة الهاوية.

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أنه من المحبط أن إسرائيل تقوم بمثل هذه العمليات دون التشاور مع واشنطن ثم تطلب مها التصدي لإيران، زاعما أن نصر الله يداه ملطختان بالدماء لكن إدارة بايدن تجهل كيف ستعالج إسرائيل الوضع استراتيجيا.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن إدارة بايدن تدعم مقتل نصر الله لكنها تشعر بالإحباط إزاء افتقار إسرائيل للشفافية، لافتين إلى أن إسرائيل أبلغت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والاستخبارات والقيادة الوسطى أثناء عملية اغتيال نصر الله.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يحقق العدالة لضحاياه بما في ذلك آلاف المدنيين الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين.

وأكد بايدن أن واشنطن تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله وحماس والحوثيين وأي جماعات مدعومة من طهران، زاعما أن نصر الله وحزب الله كانا مسؤولين عن قتل مئات الأمريكيين على مدى أربعة عقود.

وأشار بايدن إلى أنه وجّه وزير الدفاع لويد أوستن لتعزيز الوضع الدفاعي للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط للحد من خطر اندلاع حرب إقليمية أوسع، مؤكدا أن الهدف في نهاية المطاف هو تهدئة الصراعات الجارية في كل من غزة ولبنان من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وأوضح بايدن أنه حان الوقت للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وإزالة التهديدات التي تواجهها إسرائيل وتحقيق الاستقرار، لافتا إلى أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.