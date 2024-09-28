روسيا تطالب بالتحقيق في استخدام إسرائيل للتكنولوجيا كسلاح فتاك بلبنان

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا بحق الفلسطينيين باستخدام الأسلحة الأمريكية.

وأكد لافروف أنه لا بد من التحقيق في استخدام إسرائيل للتكنولوجيا كسلاح فتاك في لبنان، مشيرا إلى أن الاغتيال السياسي مثل ما حدث في بيروت أمس مقلق للغاية.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن إدانة موسكو الشديدة لما وصفته بـ"جريمة الاغتيال السياسي" للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله التي ارتكبتها إسرائيل.

وأكدت الخارجية الروسية، ان إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد اللاحق بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله، مطالبة تل أبيب بالوقف الفوري للأعمال القتالية على الأراضي اللبنانية.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالين الجمعة مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت حول الأحداث في لبنان.

وأوضح البنتاجون أن أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي عزم واشنطن على منع إيران وشركائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع.

وأشار البنتاجون إلى أن أوستن أعرب عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الجماعات المدعومة من إيران، كما أكد التزام واشنطن بحماية القوات والمنشآت الأمريكية في المنطقة والدفاع عن إسرائيل.

وفي وقت باكر من اليوم، قال موقع "والا" العبري، إن تقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الغارة على مقر حزب الله ستغير الشرق الأوسط وأن إسرائيل ستواجه أياما حافلة بالتحديات.

بدورها، أشارت هيئة البث العبرية، إلى أن إسرائيل تتحضر لرد إيراني قد يأتي من جبهات متعددة.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، ليلة أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.