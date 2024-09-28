الجيش الإسرائيلي: التقديرات تشير إلى عدم مقتل القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين في الهجوم على نصر الله

(وكالات)

ٌقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن التقديرات الأولية، تشير إلى أن القيادي في الحزب هاشم صفي الدين لم يقتل في الهجوم على بيروت.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، خلال الهجوم الذي استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية أمس الجمعة.

هذا ولم يؤكد الحزب اللبناني ولا إيران حتى الآن مقتل نصر الله رسميا، ولم يتم الإدلاء بأي معلومات عن ضعه منذ هجوم أمس على مقر قيادة الحزب في بيروت.

كما زعم الجيش الإسرائيلي، مقتل قائد جبهة الجنوب علي كركي وعدد من القادة خلال هجوم استهدفهم.

من جانبها، كانت وكالة تسنيم الإيرانية، قد نقلت أمس الجمعة عن مصادر بالحزب قولهم، إن هاشم صفي الدين ونصر الله لا يزالا على قيد الحياة.