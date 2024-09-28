"نضمن خلود إسرائيل".. نتنياهو يعلّق على مزاعم جيشه بمقتل نصر الله



وجاء حديث نتنياهو خلال حفل استقبال يوم السبت، مع سفيره لدى الأمم المتحدة داني دانون والقنصل العام الإسرائيلي في الولايات المتحدة أوفير أكونيس.

وقال نتنياهو: "دون مبالغة.. ظن أعداؤنا أننا أوهن من بيت العنكبوت هكذا كان أحدهم يقول (إشارة إلى نصر الله)".

وأشار نتنياهو إلى أنه "لا توجد خيوط عنكبوت.. هناك أوتار فولاذية من الإرادة والقوة، نريد أن نضمن خلود إسرائيل ونحن ملتزمون بذلك".

נתניהו בהתייחסות פומבית ראשונה לניסיון החיסול של נסראללה, כעת באירוע בארה"ב: "האויבים שלנו חשבו שאנחנו קורי עכביש, כך אחד מהם נהג לומר" pic.twitter.com/z5SNOthYah — יובל שגב | Yuval Segev (@Segev_Yuval) September 27, 2024



وشدد نتنياهو على أن إسرائيل مستعدة لصد أي هجمات أو محاولات لإضعافها.

ومساء الجمعة، قال نتنياهو، خلال لقاء عقده مع رؤساء المنظمات اليهودية بنيويورك، في رده على سؤال عما إذا كانت عملية اغتيال حسن نصر الله نجحت أم لا: "انتظروا".

وأشارت القناة "12" العبرية إلى أن نتنياهو لم يجب بالكلام لكنه اكتفى بالإشارة بيده "انتظر".