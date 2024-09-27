وزير خارجية مصر: لن نقبل أن ترى إسرائيل نفسها فوق القانون

وكالات

شارك وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في المؤتمر الصحفي المشترك للوزراء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن فلسطين اليوم الجمعة، وذلك على هامش الجلسة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة اليوم حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

وتناول الوزير عبد العاطي التطورات الخطيرة في الشرق الأوسط على ضوء تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحا أنه ليس مقبولا أن تفلت إسرائيل من العقاب وأن ترى نفسها فوق القانون ولا تخضع للمساءلة.

وجدد الوزير التأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.