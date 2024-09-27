"من يستشهد يحل محله آخر".. تعليق غامض من مسؤول إيراني بعد أنباء اغتيال نصر الله

وكالات

قال علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني ورئيس البرلمان السابق، إن من يستشهد سيحل محله شخص آخر.

وأضاف مستشار المرشد الأعلى الإيراني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، "أن إسرائيل اغتالت العديد من العلماء النوويين الإيرانيين هل أوقف ذلك برنامجنا النووي؟ وينطبق الأمر نفسه على المقاومة اللبنانية".

كانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين قولهم، إن المرشد الإيراني على خامنئي دعا إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المعلومات الأولية تشير لإصابة الأمين العام للحزب حسن نصر الله

في الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقل موقع رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله، تأكيده أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله على قيد الحياة، بعد أنباء عن محاولة إسرائيل اغتياله بأعنف ضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.