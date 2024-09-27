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BBC

إيران: هجوم الضاحية انتهاك للقوانين الدولية

09:58 م الجمعة 27 سبتمبر 2024

الخارجية الإيرانية

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وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن هجوم الضاحية نفذ بقنابل أمريكية وهذا يعد انتهاكا للقوانين الدولية.

وأضاف المتحدث، أن هجوم الضاحية جريمة حرب واضحة والنظام الأمريكي شريك فيها ويتحمل المسؤولية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "ندين بشدة الهجوم الوحشي والإرهابي على مبان سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء الجمعة، استهداف القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

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