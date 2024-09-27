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روسيا تسقط 9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود

11:54 ص الجمعة 27 سبتمبر 2024

روسيا

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وروستوف جنوب غربي روسيا خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 مسيرات أوكرانية، بينها 6 طائرات فوق أراضي مقاطعة روستوف وثلاث فوق مقاطعة بيلجورود".

ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.


روسيا موسكو مسيرات أوكرانية
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