روسيا تسقط 9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 9 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وروستوف جنوب غربي روسيا خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 مسيرات أوكرانية، بينها 6 طائرات فوق أراضي مقاطعة روستوف وثلاث فوق مقاطعة بيلجورود".

ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.





