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BBC

وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد على استمرار الحرب ضد لبنان

01:14 م الخميس 26 سبتمبر 2024

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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(وكالات)

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان.

وقال وزير يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي "سيقاتل ضد حزب الله حتى النصر وعودة سكان الشمال إلى منازلهم".

وكانت واشنطن قد أعلنت عن اتفاق وقف إطلاق على الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر لمدة 21 يومًا.

وقالت الولايات المتحدة، إن الاتفاق جاء بغاية منع توسع الحرب لتتحول إلى حرب إقليمية.

من جانبه نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار خلال تواجده بالولايات المتحدة.

يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي الحرب ضد لبنان
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