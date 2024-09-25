خلال لقائه نظيره الأوكراني.. عبد العاطي يؤكد دعم مصر لجهود إنهاء الحرب بأوكرانيا

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع وزير خارجية أوكرانيا، اليوم الأربعاء، خلال تواجدهما في نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، والتأكيد على مواصلة العمل على تنشيط أطر العمل المشتركة القائمة بين مصر وأوكرانيا.

كما تناول الطرفان مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود التي تسعى لإنهاء الأزمة بالطرق الدبلوماسية لصالح إقرار السلم والأمن الإقليميين والدوليين.