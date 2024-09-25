إعلان

BBC

خلال لقائه نظيره الأوكراني.. عبد العاطي يؤكد دعم مصر لجهود إنهاء الحرب بأوكرانيا

09:44 م الأربعاء 25 سبتمبر 2024

بدر عبد العاطي مع وزير خارجية أوكرانيا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع وزير خارجية أوكرانيا، اليوم الأربعاء، خلال تواجدهما في نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الوزيران مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، والتأكيد على مواصلة العمل على تنشيط أطر العمل المشتركة القائمة بين مصر وأوكرانيا.

كما تناول الطرفان مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر لكافة الجهود التي تسعى لإنهاء الأزمة بالطرق الدبلوماسية لصالح إقرار السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

بدر عبد العاطي وزير خارجية أوكرانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة مصر وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماكرون: حزب الله يفرض خطر الحرب على لبنان

إعلان

إعلان

مجدي الجلاد: تحقيق مصراوي يسجل أخطر قضية تتعلق بتجنيد المصريين في روسيا
سُجن في مصر 14 عاما.. إسرائيل تعلن عن وفاة الجاسوس روبرت داسا