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مسؤول لبناني: 14 شركة طيران علقت رحلاتها إلى بيروت حتى أكتوبر المقبل

05:14 م الإثنين 23 سبتمبر 2024

شركات طيران تعلق رحلاتها إلي بيروت

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لبنان - (أ ش أ)

قال رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود "إن نحو 14 شركة طيران علقت رحلاتها إلى البلاد حتى أكتوبر المقبل، أما باقي الشركات فتتخذ قرارها بالقدوم إلى لبنان أو عدمه يوميا وفقا للظروف".

وأشار عبود - في بيان، اليوم الاثنين، نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إلى تراجع كبير في حركة مطار "رفيق الحريري الدولي- بيروت" بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، وذلك بسبب التطورات الأمنية على الساحة اللبنانية.

وأضاف: أن "الطيران عبر مطار بيروت يسير كل يوم بيومه، وذلك بحسب التطورات والمعلومات الأمنية التي على أساسها يتم تعليق الرحلات أو تسييرها".

هذا المحتوى من

Asha
مكاتب السياحة والسفر في لبنان شركات طيران تعلق رحلاتها إلي بيروت التطورات الأمنية على الساحة اللبنانية رفيق الحريري الدولي
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