بعدما اتهمه بعرقلة المفاوضات.. نتنياهو: لا أُصدق ما نُقل عن بايدن

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه لا يصدق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال اليوم ما نُقل عنه.

واتهم الرئيس الأمريكي بنيامين نتنياهو بعرقلة اتفاق تبادل الأسرى، قائلًا إنه لا يقدم ما يكفي لإتمام الاتفاق.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن هيئة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، تعليقهم على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قالوا إن تصريحات بايدن جاءت كإثبات على أن نتنياهو يعمد عرقلة التوصل لصفقة تبادل للأسرى.

فيما قالت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، إن مسؤولا أمريكيا نقل رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو حكومة تل أبيب للتحرك لإتمام الصفقة.

ونقلت القناة 13 عن مسؤول في وفد التفاوض الإسرائيلي، قوله إن موقف بايدن قد يساعد في التوصل إلى اتفاق.