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خلال جنازة الأسير الأمريكي.. الرئيس الإسرائيلي يعتذر عن الفشل في إنقاذ الأسرى

05:31 م الإثنين 02 سبتمبر 2024

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج

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(وكالات)

ٌقدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، اعتذارًا، عن مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وجاء اعتذار الرئيس الإسرائيلي، أثناء تواجده في جنازة الأسير هيرش بولين، الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثمانه رفقة جثامين 5 آخرين، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال هرتسوج، "أعتذر باسم الدولة ونأسف لفشلنا في الدفاع عنكم وإعادتكم إلى بيوتكم".

وبولين، هو إسرائيلي ويحمل الجنسية الأمريكية، وأعربت واشنطن عن استيائها رسميًا جراء مقتل الأسير الأمريكي، حيث قال الرئيس جو بايدن، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يفعل ما بوسعه لإعاد الأسرى.

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