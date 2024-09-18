إعلان

BBC

الخارجية الإسرائيلية: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منحاز ويضر بفرص السلام

07:44 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

وزارة الخارجية الإسرائيلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الأربعاء، إن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منحاز ويشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، اليوم، قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون عام، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

وأشارت إلى أن القرار الأممي الذي يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة صدر بموافقة 124 دولة ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت.

وفي مايو الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يوصي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة، بشكل إيجابي.

وصوتت نحو 143 دولة لصالح مشروع قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل الأراضي الفلسطينية فلسطين
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - ولي العهد السعودي يكشف عن شروطه لإقامة علاقات مع إسرائيل
عاجل - بيان جديد من نادي القضاة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكرة المصرية.. شركة عالمية تنظم الدوري
شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور
وفاة 3 أشقاء وإصابة 4 في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية- صور
الرئيس السيسي يتصل برئيس جزر القمر بعد محاولة اغتياله
الحكومة: مفاوضات متقدمة مع شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات
السيسي لوزير خارجية أمريكا: مصر ترفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً