أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 637 ألفا و10 جنود

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 637 ألفا و10 جنود، بينهم 1130 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 8691 دبابة، منها 6 دبابات أمس الثلاثاء، و17080 مركبة قتالية مدرعة، و18154 نظام مدفعية، و1188 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و947 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و328 مروحية، و15354 طائرة مسيرة، و2592 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و24784 من المركبات وخزانات الوقود، و3109 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.