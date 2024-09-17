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BBC

قيادي في حماس: الشعب الفلسطيني وحده من يقرر مستقبل قطاع غزة

02:46 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

خالد مشعل

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(وكالات)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، خالد مشعل، إن التصريحات والتقارير المتحدثة عن أن حركة حماس لن تتواجد في قطاع غزة مستقبلًا ولن تؤثر على القرارات هي "رؤية خاطئة" وذلك بحسب تصريحاته لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضاف مشعل خلال تصريحاته للصحيفة الأمريكية، أن الشعب الفلسطيني وحده من يقرر الترتيبات الخاصة بقطاع غزة وإدارته ولا يوجد أي جهة أخرى تملي عليه ما يفعله.

وعند الحديث، عن توجيه عدد من الانتقادات تجاه حركة حماس، من قبل الشعب الفلسطيني، قال خالد مشعل، إن ذلك غير صحيح، مشيرًا إلى أن من يوجه انتقادات معارضة للحركة من قبل الشعب الفلسطيني هم أقلية.

وانتقد مشعل الصمت الدولي، إزاء جرائم الاحتلال المستمرة بحق الفلسطينيين، قائلًا إن "هناك دمار هائل بغزة لكنه ثمن على الفلسطينيين دفعه من أجل الحرية".

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