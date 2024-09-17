استشهاد أكثر من 11 الف طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة

رام الله- (د ب أ)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 11 ألف طالب وإصابة 17 ألفا و772 منذ بدء الحرب الإسرائيلية في أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة التربية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10 آلاف و888، والذين أصيبوا إلى 17 ألفا و224، فيما استُشهد في الضفة 113 طالبا وأصيب 548 آخرون، إضافة إلى اعتقال 429."

وأشارت إلى "استشهاد 529 معلما وإداريا وإصابة 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقال أكثر من 129 في الضفة".

ولفتت إلى أن"362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لأضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة وخمس جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة".

وأكدت الوزارة أن"718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة".