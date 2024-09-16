"غطت المنازل".. الفيضانات تضرب ملايين الأشخاص وسط وغرب أفريقيا "صور"

من بينها الصومال والسودان.. أبرز الملفات في زيارة رئيس المخابرات العامة

(د ب أ)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين أن أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من غرب ووسط أفريقيا.

وفي دولة تشاد وحدها، تضرر مليون شخص من الفيضانات، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). كما أثرت الفيضانات على 600 ألف آخرين في نيجيريا و300 ألف في النيجر.

وتكافح الكاميرون ومالي وأجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية للتعامل مع الطرق والحقول التي غمرتها مياه الفيضانات والمنازل التي تدمرت. وتزيد هذه الأرقام بواقع ثلاثة أمثال عن الأرقام المسجلة في مواسم الأمطار السابقة.

وقال حسان حمادو، المدير الإقليمى للمجلس النرويجى للاجئين فى غرب ووسط أفريقيا، إن الوضع في منطقة الساحل وحول بحيرة تشاد يتدهور نتيجة لتأثيرات الصراع والنزوح وتغير المناخ.

وفي السودان، الذي تعصف به حرب أهلية منذ أبريل من العام الماضي، نزح أكثر من 10 ملايين شخص وهناك مخاوف من انتشار المجاعة. وقد تضرر نحو نصف مليون شخص الآن من الفيضانات، كما تفشى مرض الكوليرا.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن 735 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان وأصبح ما لا يقل عن 65 ألف شخص بلا مأوى في واحدة من أفقر دول العالم.