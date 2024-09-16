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مستوطنون يعتدون على طلبة ومعلمين في مدرسة شمال غرب أريحا

11:36 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

مستوطنين مسلحين - ارشيفية

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فلسطين - (أ ش أ)

اعتدى مستوطنون اليوم الاثنين على الطلبة والكادر التعليمي في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية بمنطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطنين مسلحين هاجموا تجمع عرب الكعابنة في منطقة المعرجات، واعتدوا بالضرب على مسن، واقتحموا المدرسة الأساسية، كما اعتدوا بالضرب على الطلبة والمدرسين قبل احتجازهم.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات اعتداء بالضرب من المستوطنين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، استولى مستوطنون على شقة سكنية وقطعة أرض في بلدة الطور، شرق مدينة القدس المحتلة.

هذا المحتوى من

Asha
مستوطنون أريحا مستوطنين مسلحين
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