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ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك وغلاء المعيشة في إسرائيل

01:47 ص الإثنين 16 سبتمبر 2024

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إنه خلافا للتقديرات والتوقعات المسبقة، فقد قفز التضخم المالي بأكثر من 1% بإسرائيل، إذ يعني هذا أن خفض قيمة الفائدة المصرفية لا يلوح بالأفق القريب، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن مؤشر غلاء الأسعار الاستهلاكية ارتفع بنسبة 0.9% في شهر يوليو، وكجزء من هذا، جاء مؤشر التضخم مفاجئا بشدة إذ ارتفع أكثر من المتوقع من 3.2% إلى 3.6% وقفزت أسعار الشقق بنسبة 0.9%، وفق "مكان".

وبحسب "مكان"، تجاوز التضخم في مؤشر يوليو الحد الأعلى الذي وضعه بنك إسرائيل، بارتفاعه إلى أكثر من 3%، لكنه قفز في أغسطس بنسبة 1% تقريبا، وذلك على عكس تقديرات المحللين بأنها سترتفع بنسبة 0.5 %، وهذا يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية غير متوقع قريبا.

وفي توزيع ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، تأتي زيادة أسعار المساكن حسب المناطق، إذ كان هناك ارتفاع بنسبة 0.1% في منطقة القدس، وزيادة بنسبة 0.8% في منطقة حيفا، وزيادة بنسبة 1.8% في منطقة المركز، وزيادة بنسبة 1% في منطقة تل أبيب. وبنسبة 0.4% في منطقة الجنوب.

وارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.9%، لتكمل ارتفاع الأسعار السنوي بنسبة 5.8%.

وأوضحت "مكان" أن أسعار الخضروات الطازجة سجلت ارتفاعا ملحوظا الشهر الماضي بنسبة 13.2%، والنقل بنسبة 2.8%، والتعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وصيانة المنازل بنسبة 0.4%، والمواد الغذائية بنسبة 0.3%، لافتة إلى أنه بهذه الطريقة، يصل المعدل السنوي لارتفاع الأسعار إلى 6% تقريبا، وأنه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فستكون هناك زيادة في أسعار الشقق تفوق 10%.

في الجهة المقابلة، سجلت أسعار الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 1.1%، والاتصالات بنسبة 0.8%، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.4%.

في حين أن إيجار الشقق والمحلات للمستأجرين الذين جددوا العقد ارتفعت بنسبة 2.6%، وبالنسبة للمستأجرين الجدد بنسبة 5.3%.

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