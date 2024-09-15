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وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا في زيارة ثنائية

11:33 ص الأحد 15 سبتمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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(وكالات)

توجه وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين الروس بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن لقاء عدد من رموز الجالية المصرية.

بدر عبد العاطي روسيا وزير الخارجية
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