وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا في زيارة ثنائية

(وكالات)

توجه وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين الروس بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن لقاء عدد من رموز الجالية المصرية.