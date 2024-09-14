الحوثي: لو حظي الفلسطينيون بجزء من الدعم الغربي للعدو لاختلف واقع المعركة

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية عبد الملك الحوثي في بيان، اليوم السبت، إن أمريكا شريكة لإسرائيل وجبهتهما واضحة ضد الأمة ولولا الدعم الأمريكي ما استمر العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الحوثي أن أمريكا تخدع الرأي العام بحديثها عن مساعيها لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحمّل المظلومين المستهدفين مسؤولية ما يفعله العدو الإسرائيلي ومسؤولية فشل وقف إطلاق النار.

وأعرب الحوثي عن تقدير جماعته ثبات المقاومة في غزة والضفة الغربية رغم طول العدوان ورغم دعم الغرب له، مشيرا إلى أنه لو حظي الشعب الفلسطيني ومجاهدوه بجزء من الدعم الغربي للاحتلال الإسرائيلي لكان واقع المعركة مختلفا تماما.

وأكد الحوثي، أن جبهة حزب الله في لبنان ساخنة على الدوام ولا تتوقف وجبهة اليمن مستمرة بكل فاعلية وتأثير.