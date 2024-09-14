الحوثي: اليهود يحاولون التهيئة لجريمة تدمير المسجد الأقصى ويدركون خطورتها

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية عبد الملك الحوثي في بيان، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف النازحين في خيمهم القماشية في غزة بالقنابل الأمريكية الفتاكة وفي تجمعات يعلنها آمنة.

وأشار الحوثي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بالحصار والتجويع والتعذيب للأسرى وكل الممارسات الإجرامية الوحشية تجاه الفلسطينيين، مضيفا "سمعنا سابقا عن مخطط ومؤامرة لبناء كنيس يهودي ثم نسمع عن تهديد جديد للمسجد الأقصى والتحضير لجريمة كبيرة".

وأكد الحوثي، أن استهداف المسجد الأقصى والسعي لتدميره أصبحت من الأهداف المعلنة والمؤكدة للصهاينة، مشيرا إلى أن اليهود يدركون أن جريمة تدمير المسجد الأقصى خطيرة وتستفز مشاعر المسلمين لذلك يحاولون التهيئة لها.

وأوضح الحوثي أن الخطر يتزايد على المسجد الأقصى يوما بعد يوم.