سرايا القدس: ننعى 5 من عناصرنا استشهدوا أثناء إعدادهم كمائن بطوباس

وكالات

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خمسة من مقاتليها الذين استشهدوا جراء غارة إسرائيلية أثناء تحضيرهم كمائن وعبوات ناسفة لقوات الاحتلال في طوباس.

وأكدت في بيانها أن الشهداء من كتيبة طوباس التابعة لوحدة التصنيع والهندسة، مشددة على استمرارها في نهج الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض.

كانت محكمة العدل الدولية، قالت إن دولة تشيلي قدمت طلبا بالتدخل بقضية جنوب أفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة.

وقال المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية زين دانجور، إن جنوب إفريقيا لن تغير رأيها بشأن قضية الإبادة الجماعية مهما كانت الضغوط، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولة لتمرير قانون بالكونجرس للضغط على جنوب إفريقيا لسحب الدعوى.

وأوضح زين دانحور الثلاثاء، أنه لم يكن هناك ضغط مباشر على أفراد الفريق القانوني لكن عبر مجموعات الضغط ووسائل الإعلام، معربا عن أمله في أن يتم الموافقة على مذكرة مدعي الجنائية الدولية باعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.