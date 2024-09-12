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قوات الاحتلال تنسحب من طوباس بالضفة

09:16 م الخميس 12 سبتمبر 2024

قوات الاحتلال تنسحب من طوباس بالضفة أرشيفية

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وكالات

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة طوباس بالضفة الغربية، بعد اجتياحٍ استمر 42 ساعة، خلّف 4 شهداء من المدينة وشهيد من مخيم الفارعة وآخر من بلدة طمون.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنّت حملة اعتقالات واسعة طالت (40) مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم مريض كان يعالج في المستشفى، بالإضافة إلى معتقلين سابقين منذ أمس الأربعاء، وحتى صباح اليوم الخميس.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، فيما تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في محافظة طولكرم ومخيمها، وفي محافظة طوباس ومخيمها.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني.

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