ميقاتي: المطلوب تكثيف الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان

بيروت- (د ب أ)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن "المطلوب في هذه المرحلة تكثيف الضغط الدولي والأممي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان".

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام، جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي اليوم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل في السرايا صباح اليوم، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وال ووفد من المفوضية.

وعبر ميقاتي ، خلال اللقاء، عن تقديره لمواقف بوريل الداعمة للبنان.

وتطرق البحث إلى الأوضاع الداخلية وضرورة تكثيف التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي لمعالجة ملف النزوح السوري ومخاطره الراهنة والمستقبلية.

كما استقبل ميقاتي مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة روفيندريني مينيكديويلا مع وفد ضم رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميشال الفارو، وممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرنجسين والمنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية عمران رضا.

وتم في خلال اللقاء التشديد على تفعيل التعاون بين لبنان والمفوضية لمعالجة ملف النازحين السوريين وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا.





