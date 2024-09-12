وزير الخارجية الأمريكي يزور بولندا اليوم

وارسو- (د ب أ)

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بولندا اليوم الخميس، في أعقاب زيارته لأوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقى بلينكين بالرئيس البولندي أندريه دودا في العاصمة وارسو، كما من المقرر أن يجرى مباحثات مع وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي ورئيس الوزراء دونالد توسك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المباحثات ستركز على تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والطاقة بالإضافة إلى التعاون مع بولندا بصفتها عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لدعم الدفاع عن أوكرانيا.

ويشار إلى أن بولندا من أهم الداعمين العسكريين لأوكرانيا.

كما تقوم بولندا بدور مهم كمركز استراتيجي للمساعدات الغربية الموجهة إلى كييف.





