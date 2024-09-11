زيمبابوي تدرس ذبح الأفيال لإطعام المتضررين من الجفاف

هراري - (د ب أ)

قالت وزيرة بحكومة زيمبابوي، إن بلادها تدرس ذبح أفيال لأول مرة منذ 1988 واستخدام لحومها لإطعام المتضررين جراء جفاف شديد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت وزيرة البيئة سيثيمبيسو نيوني لنواب البرلمان في منطقة ماونت هامبدن شمال العاصمة هراري اليوم "لدى زيمبابوي أفيال أكثر مما نحتاج" وأكثر مما يمكن أن تستوعبه الغابات.

وأضافت أن هناك مناقشات جارية بشأن ذبح عدد من الأفيال وتقديم لحومها المجففة "لبعض المجتمعات التي تحتاج إلى البروتين".

يشار إلى أن عدد الأفيال في زيمبابوي يصل إلى 100 ألف فيل، وهي ثاني أكبر بلد من حيث عدد الأفيال بعد بوتسوانا.