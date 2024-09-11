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الأردن.. هيئة الانتخابات تقرر اعتماد النتائج الأولية للتصويت كنتائج نهائية

08:49 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

البرلمان الأردني

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وكالات

قالت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية في بيان، اليوم الأربعاء، إنها قررت اعتماد النتائج الأولية للانتخابات النيابية كنتائج نهائية، مشيرة إلى أنه سيتم نشرها بالجريدة الرسمية.

وذكرت الهيئة الأردنية، أن 27 امرأة فازت بعضوية البرلمان في الانتخابات الأخيرة، موضحة أن 104 نواب من الحزبيين فازوا بعضوية البرلمان.

وكشفت هيئة الانتخابات الأردنية، أن جبهة العمل الإسلامي حصلت على 31 مقعدا في البرلمان، بينما حزب الميثاق حصل على 21 مقعدا.

وأشارت الهيئة المستقلة إلى أن 6 شباب دون 36 عاما فازوا بعضوية البرلمان في الانتخابات الأخيرة.

الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية الأردن الانتخابات النيابية الأردنية
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