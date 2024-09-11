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BBC

لإظهار الدعم.. وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يصلان أوكرانيا

02:37 م الأربعاء 11 سبتمبر 2024

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره البريط

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لندن - (د ب أ)

وصل وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإظهار الدعم لأوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن الوزيرين استقلا قطار الليل من شرق بولندا، ووصلا العاصمة الأوكرانية في الصباح.

ومن المقرر أن يقوم الوزيران بالاستماع لدعوات كييف للسماح لها باستخدام أسلحة غربية طويلة المدى لضرب الأراضي الروسية، حيث من المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأمر في واشنطن بعد غد الجمعة.

وقال لامي وبلينكين في مؤتمر صحفي مشترك " أحد أهداف الرحلة هو الاستماع مباشرة من القيادة الأوكرانية بما فيها الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بشأن رؤية الأوكرانيين لاحتياجاتهم في الوقت الحالي وأهدافهم وما يمكننا أن نقوم به لدعم هذه الاحتياجات".

وبسؤاله بشأن ما إذا كان سيتم السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو، التي منحتها بريطانيا لكييف، في روسيا، قال لامي " إنه أمر بالغ الأهمية أن نسافر سويا للاستماع من نظرائنا الأوكرانيين والرئيس زيلينسكي بشأن تقييمهم للوضع على الأراضي واحتياجاتهم على الأرض".

وأضاف" مع ذلك سيكون من الخطأ التعليق على تفاصيل المسائل العملية في تجمع مثل هذا، لأن الشخص الوحيد الذي سيستفيد من ذلك هو الرئيس الروسي فلادمير بوتين".

ديفيد لامي أنتوني بلينكن أوكرانيا
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