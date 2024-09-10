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وزير خارجية النرويج يدين استهداف منطقة آمنة في خان يونس

04:49 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي

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وكالات

أدان وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، الغارة الإسرائيلية على منطقة آمنة في خان يونس.

وأضاف وزير الخارجية، أن كل الأطراف ملزمة بحماية المدنيين، مشيرا إلى أنه يجب انتهاء الحرب في غزة في أسرع وقت.

كانت الرئاسة الفلسطينية، أصدرت اليوم الثلاثاء، بيانًا علقت فيه على استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، قائلة إن استمرار حرب الإبادة الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بدعم أمريكي جعلت المنطقة في مهب الريح.

وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية المجزرة الجديدة في مواصي خان يونس، والتي أدت لاستشهاد وجرح المئات من الفلسطينيين.

وقال أبو ردينة، إنه بدون الدعم العسكري والسياسي والمالي "الغير مسبوق" من الولايات المتحدة، لم تكن إسرائيل قادرة على ارتكاب الجرائم السابقة بحق الشعب الفلسطيني وتحدي القوانين والأعراف الدولية.

وتابع أبو ردينة، "آن الأوان لتدرك إسرائيل والإدارة الأميركية أن المنطقة جميعها على حافة الانفجار الشامل، جراء سياساتها المخالفة للإرادة الدولية والشرعية الدولية، وأنها تستعدي الشعب الفلسطيني، والأمة العربية بالمال والسلاح الذي تقدمه لدولة الاحتلال، للاستمرار في جرائمها ضد شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، وعليها التراجع عن دعمها الأعمى قبل فوات الأوان".

وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي الغارة الإسرائيلية خان يونس
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