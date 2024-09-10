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وزير الصحة الفلسطيني: سنتحرك دوليا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق شعبنا

10:53 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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حذر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من التداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مؤكدا أن السلطة الفلسطينية سوف تتحرك دوليا لمحاسبة إسرائيل على كل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال أبو رمضان في تصريح لقناة صينية اليوم الثلاثاء إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من تدمير للمنشآت الصحية والبنية التحتية واستهداف الأطقم الطبية وحصار القطاع يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن محافظات غزة مقسمة ويصعب التواصل بينها لافتا إلى وجود دمار شديد في البنية التحتية لكل ما يمت بالصحة سواء كان مستشفيات ومراكز صحية وسيارات إسعاف وتم اعتقال الكوادر الطبية من داخل المستشفيات أكثر من مرة وهو يعد خرقا فاضحا يندرج تحت جرائم الحرب.

وأكد أن الأوضاع المتردية في القطاع تتسبب في زيادة حالات الوفيات بين المرضى والأطفال وكبار السن مضيفا أن حملات التطعيم ضد فيروس شلل الأطفال في غزة تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي مشيدا بالدعم الصيني لاسيما في القطاع الصحي بالإضافة إلى دعمها الدائم للحقوق الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

هذا المحتوى من

Asha
الاحتلال الإسرائيلي وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان
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