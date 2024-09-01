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BBC

الأردن يستنكر الادعاءات الإسرائيلية لشن العملية العسكرية على الضفة

10:41 ص الأحد 01 سبتمبر 2024

أيمن الصفدي

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عمان - (د ب أ)

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن "كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب".

وأفاد الصفدي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، "نرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم".

وأضاف أن "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة هم الخطر الأكبر على الأمن والسلم".

وتابع :"ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية ولوقف حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة. وسنتصدى لأي محاولة لتهجير الشعب الفسلطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا".

الأردن أيمن الصفدي إسرائيل الضفة الغربية
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