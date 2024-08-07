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إرنا: بدء تجهيز منصات دفاع جوي بالمنطقة الشرقية للجيش الإيراني بأنظمة رادارية وصاروخية

02:19 م الأربعاء 07 أغسطس 2024

إيران

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(وكالات)

قالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإيراني بدأ في تجهيز مواقع ومنصات دفاع جوي بالمنطقة الشرقية للجيش بأنظمة رادارية وصاروخية.

وتوعدت إيران إسرائيل بالرد عقب عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، أثناء إقامته في دار ضيافة تابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران.

وعلقت عدد من شركات الطيران حول العالم رحلاتها إلى طهران وبيروت وتل أبيب في ظل مخاوف اندلاع مواجهة مباشرة في المنطقة أثناء عملية الرد على اغتيال هنية، أو الرد على اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

إيران الجيش الإيراني إسرائيل حركة حماس
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