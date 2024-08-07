أوستن: لن نتسامح مع الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

واشنطن - (د ب أ)

تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، بـ"عدم التسامح مع الهجمات" على القوات الأمريكية، وذلك بعد إصابة 5 من العسكريين الأمريكيين واثنين من المتعاقدين في هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" في العراق.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي: "أصيب العديد من الأفراد في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، لذا لا تخطئوا .. لن تتسامح الولايات المتحدة مع الهجمات على أفرادنا في المنطقة، لقد قمنا بتعديل موقفنا العسكري لتعزيز حماية قواتنا، وتعزيز التزامنا القوي بالدفاع عن إسرائيل والبقاء على استعداد للرد على أي طارئ"، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وأكد على التغييرات التي أمر بها في وضع القوات في الأسبوع الماضي، بما في ذلك نشر حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتحل محل حاملة الطائرات ثيودور روزفلت ونشر سرب مقاتلات.

وقال إن "هذه التعديلات في الوضع تضيف إلى نطاق قدراتنا الواسع بالفعل في المنطقة ونحن نظل مستعدين للانتشار في غضون مهلة قصيرة لمواجهة التهديدات".