مسؤول إسرائيلي: يجب على تل أبيب اغتيال حسن نصر الله

وكالات

كتب وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على حسابه عبر منصة إكس: أنه "على إسرائيل ألا ترد على خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بل عليها اغتياله".

ישראל לא צריכה להגיב לנסראללה, ישראל צריכה לחסל את נסראללה. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) August 6, 2024

وكان قد ذكر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته خلال الحفل التأبيني للقيادي في حزب الله فؤاد شكر، "تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول قتل الفلسطينيين".

وأشار الى، أنّه "هناك شبه اجماع كبير في كيان العدو على رفض اقامة دولة فلسطينية بمعزل عن طبيعة هذه الدولة وهذا تطور مهم لكل من لا يزال يراهن على مسار تفاوضي لحل القضية الفلسطينية".

وفي تصريحات سابقة، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، أن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة "أمر مبرر وأخلاقي".