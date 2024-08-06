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مسؤول إسرائيلي: يجب على تل أبيب اغتيال حسن نصر الله

07:41 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

كتب وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على حسابه عبر منصة إكس: أنه "على إسرائيل ألا ترد على خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بل عليها اغتياله".

وكان قد ذكر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته خلال الحفل التأبيني للقيادي في حزب الله فؤاد شكر، "تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول قتل الفلسطينيين".

وأشار الى، أنّه "هناك شبه اجماع كبير في كيان العدو على رفض اقامة دولة فلسطينية بمعزل عن طبيعة هذه الدولة وهذا تطور مهم لكل من لا يزال يراهن على مسار تفاوضي لحل القضية الفلسطينية".

وفي تصريحات سابقة، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الإثنين، أن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة "أمر مبرر وأخلاقي".

بتسلئيل سموتريتش وزير المال الإسرائيلي اغتيال حسن نصر الله خطاب أمين عام حزب الل
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