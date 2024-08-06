إغلاق كرم أبو سالم.. المقاومة تباغت جيش الاحتلال بقذائف آر بي جي في رفح

وكالات



قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منطقة رفح جنوبي قطاع غزة شهدت "حادثة غير عادية" حين أطلق مقاومين قذيفة "آر بي جي" على قوات الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة أن الحادث أدى إلى اتخاذ قرار بإغلاق معبر كرم أبو سالم.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوة مدرعة إسرائيلية في كمين شرق مدينة رفح.

وأكدت تدمير ناقلتي جند من نوع نمر واستهداف دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وقالت الكتائب إن الاشتباكات مستمرة مع رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء جنود الاحتلال.





