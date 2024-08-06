إعلان

BBC

إغلاق كرم أبو سالم.. المقاومة تباغت جيش الاحتلال بقذائف آر بي جي في رفح

12:22 م الثلاثاء 06 أغسطس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات


قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منطقة رفح جنوبي قطاع غزة شهدت "حادثة غير عادية" حين أطلق مقاومين قذيفة "آر بي جي" على قوات الجيش الإسرائيلي.

وذكرت الهيئة أن الحادث أدى إلى اتخاذ قرار بإغلاق معبر كرم أبو سالم.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إيقاع قوة مدرعة إسرائيلية في كمين شرق مدينة رفح.

وأكدت تدمير ناقلتي جند من نوع نمر واستهداف دبابتي ميركافا في شارع جورج شرق مدينة رفح.

وقالت الكتائب إن الاشتباكات مستمرة مع رصد هبوط الطيران المروحي لإخلاء جنود الاحتلال.


الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل رفح
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في جنين وبيت لحم بالضفة الغربية

إعلان

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2024