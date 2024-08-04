نتنياهو يحذر "محور الشر الإيراني" من مهاجمة إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ)

حذر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، "محور الشر الإيراني" من مهاجمة إسرائيل، وسط توقعات بأن طهران والجماعات المسلحة التي تدعمها تستعد لشن ضربات انتقامية.

وقال نتنياهو في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن "دولة إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات ضد محور الشر الإيراني"، وأضاف أن الجيش "مستعد لأي سيناريو".

وقال رئيس الوزراء حسبما نشر مكتبه "أكرر وأقول لأعدائنا: سنرد وسنفرض ثمنا باهظا على أي عمل عدواني ضدنا من أي جهة كانت".

وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد اغتيال إسرائيل للقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وترتبط المجموعتان بعلاقات عميقة مع إيران.

وحذر قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أمس السبت من أن الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران ستشارك أيضا في الانتقام من إسرائيل.