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BBC

لابيد: العناد بشأن محور فيلادلفيا هو اختراع يهدف لتعطيل المفاوضات

09:52 م السبت 31 أغسطس 2024

يائير لابيد

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وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، إن العناد بشأن محور فيلادلفيا ليس سوى اختراع يهدف لتعطيل مفاوضات إعادة الأسرى.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن مفاوضات التوصل لصفقة باتت على وشك الانهيار في ظل عدم حدوث أي تقدم في القضايا الخلافية.

وأشارت صحيفة "معاريف" نقلا عن رئيسي الأركان والموساد خلال اجتماع حكومي، إلى أن الإصرار على التمسك بمحور فيلادلفيا يفتقر لأي منطق ولا علاقة له بالواقع.

وأكدت القناة 12 العبرية نقلا عن مكتب نتنياهو، أن الحديث عن عرقلة مساعي التوصل لصفقة ليس أمرا جيدا ويهدف للضغط على الحكومة للتخلي عن أمن إسرائيل.

وزعم مكتب نتنياهو أن إسرائيل فعلت الكثير من أجل التوصل إلى صفقة لإعادة أسراها لكن حماس كانت وستبقى هي العقبة أمام ذلك.

يائير لابيد المعارضة الإسرائيلية محور فيلادلفيا مفاوضات غزة
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