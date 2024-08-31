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روسيا تعلن تدمير مستودع ذخيرة وقتل 35 جنديا في أوكرانيا

11:03 ص السبت 31 أغسطس 2024

روسيا

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، تدمير مستودع للذخيرة وقتل 35 عسكريا أوكرانيا في عمليتين منفصلتين في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "خلال أنشطة الاستطلاع في منطقة نيجنيايا سيروفاتكا وعلى بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة سومي، حددت القوات المسلحة الروسية مستودعا كبيرا للأسلحة والمعدات الصاروخية والمدفعية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه تم تدمير الهدف من خلال استخدام صاروخ من طراز "إسكندر".

وأشارت الوزارة، إلى أنه بعد إصابة الهدف حدثت انفجارات ضخمة في المكان ولفترة طويلة.

وأضافت في بيان آخر، أنه تم القضاء على نحو 35 عسكريا أوكرانيا بضربة صاروخية عالية الدقة في سومي الأوكرانية الحدودية المتاخمة لمقاطعة كورسك الروسية.

وتابعت الوزارة، أنه "نتيجة لضربة صاروخية عالية الدقة، أكدت وسائل المراقبة الموضوعية تدمير شاحنتين ومركبتين للطرق الوعرة وحافلة لنقل الأفراد وما يصل إلى 35 قوميا أوكرانيا".

روسيا موسكو أوكرانيا
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