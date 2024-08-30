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BBC

البرازيل تحظر موقع إكس بشكل كامل في البلاد (تفاصيل)

11:18 م الجمعة 30 أغسطس 2024

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وكالات

أمرت المحكمة العليا فى البرازيل اليوم، بحظر موقع "X" تويتر سابقا بشكل كامل بالبلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وفي وقت سابق، حذر قاضى المحكمة العليا البرازيلية مالك شركة "إكس" إيلون ماسك من أنه سيعلق عمل منصة التواصل الاجتماعى "إكس" فى البرازيل إذا لم يعين الملياردير الأمريكي ممثلا قانونيا للمنصة فى الدولة الواقعة بأمريكا اللاتينية فى غضون 24 ساعة.

وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، إن شركة "إكس" أمامها 24 ساعة للامتثال للأمر، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.

ويتتبع المسؤولون البرازيليون في الأشهر الأخيرة، حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية.

كان ماسك قد أعلن في 17 أغسطس الجاري، إغلاق مكاتب إكس (تويتر سابقا) في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في هذا الدولة.

حظر إكس البرازيل تويتر
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